Carolina Rangel destaca liderazgo de Sheinbaum en apoyo a las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria general nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, celebró las acciones de la primera presidenta mujer de México a favor de las mujeres.

La michoacana destacó avances en programas sociales como la Pensión para Mujeres Bienestar y las becas Rita Cetina. Estas iniciativas, elevadas a rango constitucional, forman parte de las políticas que se han generado para sacar a 13.5 millones de personas de la pobreza, incluyendo la pobreza extrema.

Rangel Gracida subrayó las reformas constitucionales que garantizan los derechos de las mujeres en la Constitución, un logro histórico. Así como la creación de la Secretaría de las Mujeres refuerza este compromiso, promoviendo políticas que combaten la desigualdad y fomentan el bienestar del pueblo.

"La presidenta, en el momento de que ella como presidenta mujer también ha tomado decisiones desde el tiempo de las mujeres, pues ha creado una Secretaría de Mujeres donde, entre las diferentes acciones como los centros libres, también está la distribución de la cartilla de los derechos de las mujeres. Esto también dentro de las acciones más destacadas, pero también relacionado incluso con el tema de género y con el bienestar del pueblo".

El informe contó con la presencia de empresarias, como representantes del sector privado, simbolizando la colaboración con el gobierno. La incorporación de trabajadoras de plataformas como Uber y Didi a la seguridad social y vivienda destaca el impacto de Sheinbaum en la calidad de vida de las mujeres.

rmr