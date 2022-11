Con marcha se dejó en claro que no queremos regresar al régimen de los 70's: Alfonso Martínez

Además, Martínez Alcázar rememoró cómo fue que nacieron los partidos políticos para hacer un contrapeso al PRI.

"El PAN nace luchando por la democracia de México, diciendo 'no puede ser que siempre el gobierno diga quién sigue, el pueblo es quién debe decir quién sigue'; el PRD sacrificó también muchas vidas y los cimientos de ellos son en sangre de personas que lucharon por la democracia, y el que nuevamente organice el gobierno las elecciones sería estar de acuerdo en que la siguiente generación, nuestros hijos, tengan que aportar vidas para luchar por la democracia", señaló.

Continuó: "¿En qué me baso para decir esto? Volteemos a ver a Venezuela y Cuba, si hay una manifestación, desaparecen gente, los golpean, los reprimen, no les permiten tener libertad de expresión, y yo no estoy dispuesto a que, lo que hicimos ayer, mis hijos o nietos no puedan hacerlo".