¿Celular en clase? Cada escuela decidiría su uso

El planteamiento no busca prohibir, sino educar. Contempla la elaboración de materiales pedagógicos, capacitación docente en educación digital, y campañas de orientación familiar para fomentar hábitos de descanso y convivencia fuera de las pantallas.

La diputada enfatizó que los dispositivos móviles no deben ser considerados enemigos del aprendizaje, sino herramientas que, bien empleadas, pueden enriquecerlo. No obstante, alertó sobre los riesgos del uso desmedido, como trastornos del sueño, ansiedad o problemas de atención.

El proyecto será discutido con docentes, supervisores escolares y organizaciones civiles como Fundación PAS y Tejiendo Redes Infancia. El objetivo: construir un modelo flexible, contextual y centrado en la protección de niñas, niños y adolescentes.