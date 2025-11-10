Política

¿Celular en clase? Cada escuela decidiría su uso

Diputada propone que cada escuela regule el uso del celular
El enfoque prioriza la participación de padres, docentes y directivos
El enfoque prioriza la participación de padres, docentes y directivosPexels
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la creciente preocupación por el uso excesivo de celulares en las aulas, la diputada Diana Karina Barreras presentó una iniciativa para que cada escuela en México defina sus propias reglas sobre dispositivos móviles, en vez de imponer una norma generalizada.

La propuesta, que será discutida en próximas semanas, busca que las comunidades escolares —madres, padres, docentes y directivos— construyan acuerdos internos que respondan a las necesidades y realidades de cada plantel.

“Las escuelas no son iguales. Hay contextos rurales y urbanos, con distintas dinámicas y recursos tecnológicos. La mejor política educativa es la que reconoce la diversidad y la autonomía escolar”
declaró la legisladora

El planteamiento no busca prohibir, sino educar. Contempla la elaboración de materiales pedagógicos, capacitación docente en educación digital, y campañas de orientación familiar para fomentar hábitos de descanso y convivencia fuera de las pantallas.

La diputada enfatizó que los dispositivos móviles no deben ser considerados enemigos del aprendizaje, sino herramientas que, bien empleadas, pueden enriquecerlo. No obstante, alertó sobre los riesgos del uso desmedido, como trastornos del sueño, ansiedad o problemas de atención.

El proyecto será discutido con docentes, supervisores escolares y organizaciones civiles como Fundación PAS y Tejiendo Redes Infancia. El objetivo: construir un modelo flexible, contextual y centrado en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Te puede interesar:
Buscará diputada Caratachea llamar a autoridades a rendición de cuentas por seguridad en Michoacán
El enfoque prioriza la participación de padres, docentes y directivos

RPO

celular en escuelas
regulación educativa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com