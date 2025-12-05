Carolina Rangel descarta que el mitin del 6 de diciembre sea respuesta a las movilizaciones ciudadanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria general de Morena, Carolina Rangel Gracida, aseguró que la concentración convocada para este sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México no es una respuesta a las movilizaciones de protesta registradas en noviembre, incluidas las marchas en Michoacán por el asesinato de Carlos Manzo, sino un acto conmemorativo por los siete años de gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que la invitación está dirigida a toda la ciudadanía, sin distinción partidista.

Explicó que el Zócalo ha sido, desde 2018, escenario de los festejos y encuentros del movimiento cuatroteísta, por lo que este evento forma parte de una tradición política y social ligada a la llegada de Morena al gobierno federal. Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum busca fortalecer la unidad del país mediante un acto abierto, histórico y representativo para quienes han acompañado las luchas del movimiento.

Entre los logros que serán celebrados este sábado, Carolina Rangel destacó la reducción de 13.5 millones de personas en situación de pobreza, el incremento del salario mínimo por encima de la inflación —que suma más del 100% de aumento desde 2018— y la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales. Aseguró que estas acciones han mantenido estabilidad económica y una relación constructiva con empresarios, sindicatos y el sector laboral.

La dirigente morenista también enfatizó las obras de infraestructura emblemáticas realizadas durante los últimos años, como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, así como los nuevos trenes de pasajeros impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum. Añadió que el movimiento ha logrado avances legislativos significativos, incluyendo la aprobación del Plan C y la ampliación del reconocimiento de los derechos de las mujeres en la Constitución.

Sobre las movilizaciones registradas en noviembre, sostuvo que estas no fueron del todo ciudadanas y criticó que los medios de comunicación tradicionales no dieran cobertura a las protestas juveniles, por ejemplo, del 8 de noviembre, donde se exigieron derechos como la jornada laboral de 40 horas, vivienda y salarios dignos. Reiteró que estos temas forman parte de la agenda de la Cuarta Transformación.

Rangel Gracida afirmó que, en materia de seguridad, también existen resultados positivos, entre ellos la disminución de homicidios dolosos en los últimos siete años. No obstante, reconoció que la demanda social sigue presente y que los jóvenes continúan luchando por mejores condiciones laborales y de bienestar integral.

La dirigente morenista retomó además el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Grandeza, donde llama al movimiento a mantenerse organizado, cercano a las bases y firme frente a la desinformación y las “fake news” atribuidas a grupos de ultraderecha. Señaló que la unidad entre militancia y ciudadanía será clave para enfrentar los desafíos actuales.

Finalmente, reiteró que la convocatoria al Zócalo es para todo el pueblo, incluyendo a quienes no simpatizan con Morena, aunque con ciertas reservas:

—¿Te gustaría ver a (Alejandro) “Alito” Moreno ahí, Carolina?

—No, él no tiene muchas ganas de querer festejar seguramente, pero si él quiere, bienvenido al Zócalo, aunque no creo que esté con muchas ganas de festejar; él se va a Miami y Estados Unidos a pedir este intervencionismo y demás, entonces no creo que sea muy del Zócalo él.