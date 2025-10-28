Vecinos reportan olor fétido; autoridades hallan partes humanas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las extremidades superiores e inferiores de un cadáver humano fueron encontradas este martes cerca de las vías del tren, en los límites de las colonias Diego Rivera y Congreso Constituyente de Michoacán, al nororiente de Morelia.
De acuerdo con RED113, fuentes policiales indicaron que, al parecer, los restos pertenecen al mismo hombre cuyo torso y cabeza fueron hallados el pasado 22 de octubre en la misma zona, dentro de una zanja ubicada a espaldas de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Morelia.
El reciente hallazgo ocurrió alrededor del mediodía, en un predio cubierto de maleza, ubicado a pocos metros de la barda perimetral posterior del negocio Distribuidora de Aceros San Marcos y cerca de la calle J. Encarnación Vázquez.
Se informó que las extremidades estaban envueltas en una cobija. Fueron vecinos de la zona quienes, al percibir un olor fétido, alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron patrulleros municipales, quienes al revisar confirmaron que se trataba de partes humanas; de inmediato aseguraron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue para los estudios forenses. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.
