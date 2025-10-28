Nota Roja

Incendio destruye casa de madera en la colonia Nueva Valladolid de Morelia

Bomberos estatales atendieron la emergencia
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una casa de madera ardió en llamas la tarde de este martes en la colonia Nueva Valladolid, ubicada al poniente de Morelia. La emergencia fue atendida por bomberos estatales.

Fuentes allegadas al tema informaron que el hecho no dejó lesionados ni fallecidos, únicamente daños materiales. La situación ocurrió en la calle Juana Barragán y fue alertada al número de emergencias.

En el sitio se presentaron los vulcanos, quienes combatieron la lumbre hasta que la sofocaron. Lamentablemente la mencionada vivienda terminó devastada.

Las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.

