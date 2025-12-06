Suman 3 muertos y 6 lesionados, tras ataque explosivo en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Suman tres personas sin vida y al menos 6 lesionados, tras un ataque explosivo contra la Policía Comunitaria de Coahuayana ocurrido al mediodía de este sábado.

Minutos antes de las 12:00 horas, un fuerte estallido sacudió la zona centro del municipio, donde los primeros reportes señalan que el estallido se registró sobre la avenida Ignacio López Rayón, justo frente a la base policial.