Autoridades federales y estatales, coordinadas por la seguridad y el control en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mantienen la seguridad y el control del municipio de Coahuayana, ante un artefacto explosivo accionado.

El despliegue federal y estatal continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población.