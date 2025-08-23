Sujeto muere tras ataque armado en Morelia; otro resultó herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado 23 de agosto, se registró un ataque con arma de fuego en calles de la colonia Ilustre Nuevo Hispano, ubicada en la zona oriente de la capital michoacana, que dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y otra lesionada.

De acuerdo con información preliminar de RED113, los hechos ocurrieron sobre la calle Fray Domingo de Ulloa, cerca de la intersección con Alonso Díaz, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta habrían abierto fuego contra dos hombres que se encontraban en el lugar.

Uno de los impactos dio en la cabeza de una de las víctimas, quien perdió la vida en el sitio. El segundo hombre recibió un disparo en la espalda y fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.