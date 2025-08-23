Balacera entre criminales deja un muerto y arsenal asegurado en Tingambato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Células antagónicas de criminales protagonizaron un enfrentamiento a balazos en el municipio de Tingambato, con saldo de un civil muerto, dos camionetas, armas y un explosivo asegurados.

De acuerdo con los informes policiales, la contienda tuvo lugar en una brecha de terracería cercana a la huerta "Las Vísperas", donde los delincuentes se toparon con sus rivales, comenzando un tiroteo que se extendió por varios minutos.

Las fuertes detonaciones fueron reportadas al número de emergencias, por lo que al sitio se trasladaron policías y soldados, quienes al llegar al área encontraron el cadáver de un masculino al interior de una camioneta Nissan Frontier de color rojo, con placas americanas, misma que presentaba múltiples impactos de proyectil y estaba volcada.

El fallecido está sin identificar; se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien vestía un pantalón de mezclilla, camisa tipo vaquera de color negro con blanco y dorado, así como tenis blancos con rojo. El cuerpo estaba atado con una cuerda y atorado en la puerta del lado derecho de la unidad.