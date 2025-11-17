Se registra enfrentamiento entre Kuarichas y criminales en Quiroga; no hay bajas

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Un enfrentamiento entre policías comunales, conocidos como Kuarichas, y presuntos delincuentes armados se registró este lunes en la región de Quiroga. Fuentes cercanas al caso informaron que no se reportaron bajas en ninguno de los bandos.

La confrontación ocurrió en la población de Santa Fe de la Laguna, donde los agresores también incendiaron vehículos.

Tanto este hecho de violencia como los bloqueos carreteros e incendios de automotores registrados en distintos puntos del estado fueron reacciones de grupos delictivos tras el operativo realizado en Salvador Escalante, donde elementos policiales intentaron capturar a un objetivo criminal, resultando en la muerte de dos agresores.