En operativo policial son abatidos 2 presuntos delincuentes en Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un operativo policial en la región de Salvador Escalante, fueron abatidos dos presuntos criminales. Las autoridades buscaban capturar a un objetivo prioritario identificado con el alias de “El Camaleón”, cuando se registró un enfrentamiento, según informaron fuentes allegadas al caso.

El hecho ocurrió por la mañana en la comunidad de La Cantera. Las instancias competentes ya realizan las investigaciones correspondientes.

Como consecuencia del operativo, sujetos armados realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diversos puntos del estado. Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para restablecer el orden en las zonas afectadas.