Se registra accidente vehicular en salida a Salamanca, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró un accidente vehicular sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, en el norte de la ciudad de Morelia.

En el percance se vieron involucrados dos automóviles, uno de ellos terminó impactado contra un árbol ubicado en el camellón central.

De acuerdo con los primeros reportes, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El incidente provocó una importante carga vehicular en el sentido que va de Tarímbaro hacia el centro de la capital michoacana, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución y considerar vías alternas.