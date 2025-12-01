Confirman un herido en accidente de 2 autos en la Morelos Norte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque frontal sobre la avenida Morelos Norte, en la ciudad de Morelia, incidente que dejó un lesionado y varios daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

Ciudadanos reportaron la emergencia

El percance ocurrió la tarde de este lunes, a la altura de la colonia La Soledad, cerca del pabellón Don Vasco. Algunas personas se aproximaron para auxiliar al masculino lastimado y solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Uno de los conductores estaba atrapado en su auto perjudicado

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja (CR) y bomberos municipales, quienes brindaron los primeros auxilios a un ciudadano que quedó atrapado dentro de un automóvil Nissan V-Drive, color blanco, con placa PMS497D. Tras ser rescatado, el herido fue trasladado a un hospital para su valoración médica.