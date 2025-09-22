Revelan video del momento exacto en que incendian pipa en la Morelia–Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que sujetos armados prenden fuego a una pipa de agua sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la comunidad de Capula, frente al plantel 33 del Sistema de Educación Media Superior a Distancia (SEMSaD).
Las imágenes muestran a los agresores descendiendo de una camioneta y rociando combustible alrededor del vehículo pesado, para luego prenderle fuego y huir del lugar. El incidente ocurrió la noche del domingo y ya había sido reportado como un intento de bloqueo por parte de un grupo armado.
⚠️ Advertencia: El contenido del video puede resultar sensible para algunas personas.
Cabe recordar que, gracias a la rápida reacción de personas en la zona, se logró apagar las llamas con el mismo líquido que transportaba la unidad, evitando una tragedia mayor.
Autoridades de seguridad continúan investigando el caso y han reforzado la vigilancia en esa región. Se presume que el hecho estaría relacionado con enfrentamientos registrados ese mismo día en municipios como Salvador Escalante y Quiroga.
SHA