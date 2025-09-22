Revelan video del momento exacto en que incendian pipa en la Morelia–Quiroga

Las imágenes muestran a los agresores descendiendo de una camioneta y rociando combustible alrededor del vehículo pesado, para luego prenderle fuego y huir del lugar. El incidente ocurrió la noche del domingo y ya había sido reportado como un intento de bloqueo por parte de un grupo armado.

⚠️ Advertencia: El contenido del video puede resultar sensible para algunas personas.