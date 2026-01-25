Nota Roja

Reportan joven motociclista sin vida tras accidente en zona centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente vial la tarde de este domingo sobre la avenida Morelos Norte, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Morelia.

ACTUALIZACIÓN:

La emergencia fue atendida por personal de Ambulancias AMBUMED, quienes al llegar al lugar del incidente confirmaron la ausencia de signos vitales en la víctima. La joven presentaba múltiples lesiones a consecuencia del impacto.

El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y paramédicos, así como el cierre parcial de la vialidad para permitir las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni las causas específicas del percance.

