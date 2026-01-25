Conductor arrolla a motociclistas en Morelia y se da a la fuga

La situación fue reportada de inmediato al número de emergencias y al sitio acudieron unos patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados y confirmaron el deceso de una muchacha que hasta el momento permanece en calidad de no identificada, ella tenía entre 17 y 20 años de edad, era delgada, de cabello castaño cobrizo; además, vestía pantalón rosa, sudadera azul marino de la marca GAP y calcetines blancos.

Los socorristas atendieron a un menor de 14 años y a otro de 17, quienes fueron canalizados a un hospital.

Asimismo, los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT