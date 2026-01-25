Conductor arrolla a motociclistas en Morelia y se da a la fuga
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor de una camioneta blanca embistió a un grupo de motociclistas en la colonia Profesor Jesús Romero Flores, ubicada al norte de Morelia, hecho que dejó una joven muerta y dos adolescentes heridos, informaron autoridades policiales.
De acuerdo con las fuentes, durante la madrugada de este domingo, varios motociclistas transitaban sobre la calle Circuito Educadores Mexicanos esquina con Benemérito de Yucatán, cuando en determinado momento el mencionado vehículo los impactó. Acto seguido, el conductor regresó hacia donde estaban tirados y le pasó por encima a la mencionada fémina, para después darse a la fuga.
La situación fue reportada de inmediato al número de emergencias y al sitio acudieron unos patrulleros y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados y confirmaron el deceso de una muchacha que hasta el momento permanece en calidad de no identificada, ella tenía entre 17 y 20 años de edad, era delgada, de cabello castaño cobrizo; además, vestía pantalón rosa, sudadera azul marino de la marca GAP y calcetines blancos.
Los socorristas atendieron a un menor de 14 años y a otro de 17, quienes fueron canalizados a un hospital.
Asimismo, los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
BCT