Preliminar: tres muertos deja volcadura en libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada del domingo se registró un fatal accidente vial en el libramiento de Morelia, en el sentido que va del estadio Morelos hacia la salida a Quiroga, justo a unos metros del puente de la avenida Escuadrón 201, conocido como "la Décima".

De acuerdo con información preliminar, un vehículo de color blanco volcó y terminó dentro de una cuneta que divide ambos sentidos de la vialidad. El hecho ocurrió prácticamente debajo del citado puente.

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, Bomberos Morelia y policías municipales, quienes localizaron el automóvil volcado. Fuera de la unidad fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, mientras que en el interior permanecían otras dos personas, también sin signos vitales.

Hasta el momento se desconoce si los ocupantes fallecieron por el impacto del accidente o por inmersión, debido a la acumulación de agua en la cuneta.

La zona permaneció acordonada mientras la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las diligencias correspondientes.

No se ha revelado la identidad de las víctimas. De manera extraoficial se menciona que podría haber un sobreviviente, aunque esta información no ha sido confirmada.

Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a manejar con responsabilidad, especialmente en fines de semana y bajo condiciones de lluvia.

RYE