Identifican a los 3 muertos tras accidente en la madrugada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres jóvenes fallecieron y tres más resultaron heridos tras la volcadura de un vehículo en el Periférico Paseo de la República, al poniente de Morelia, en las inmediaciones del Estadio Morelos, informaron autoridades policiales.

Aunque en un primer momento la agencia de noticias RED113 informó que hubo 4 muertos, posteriormente confirmó que se trató de 3.

El trágico accidente se registró alrededor de las 00:45 horas de este domingo cerca de la avenida Escuadrón 201 (Décima) y a la altura del fraccionamiento Justo Mendoza.