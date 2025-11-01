Preliminar: Presunto atentado contra Carlos Manzo deja un agresor abatido en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado en el marco del Festival de Velas, un sujeto disparó en contra del alcalde Carlos Manzo, siendo abatido el atacante por la escolta del alcalde. Preliminar uno de los elementos de Seguridad resultó lesionado, mientras que el presuntamente el edil resultó ileso.
Los hechos ocurrieron en pleno Centro de la ciudad de Uruapan donde cientos de personas disfrutaban de la noche de Ánimas, cuando de pronto se escucharon las detonaciones de arma de fuego.
De inmediato los presentes corrieron para evitar se blanco de una bala perdida, mientras que el escolta lesionado junto con el presidente municipal fueron subidos a ambulancias y en medio de un fuerte operativo trasladados a un nosocomio local.
Se presume que además hay al menos otros dos lesionados.a
ACTUALIZACIÓN: La noche de este sábado 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perdió la vida tras ser víctima de un atentado armado ocurrido en pleno centro del municipio.
De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado por sujetos armados mientras realizaba actividades oficiales. En el lugar, elementos de seguridad que lo acompañaban repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los presuntos atacantes y detener a dos personas más, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.
A través de sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente el atentado y confirmó el fallecimiento del alcalde.
“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”, expresó el mandatario estatal.
mrh