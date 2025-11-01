Gobernador confirma muerte de Carlos Manzo tras atentado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perdió la vida tras ser víctima de un atentado armado ocurrido en pleno centro del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado por sujetos armados mientras realizaba actividades oficiales. En el lugar, elementos de seguridad que lo acompañaban repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los presuntos atacantes y detener a dos personas más, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El hecho generó una amplia movilización de fuerzas estatales y federales en Uruapan, donde se implementó un operativo especial de seguridad para garantizar el orden y preservar la integridad de la población.