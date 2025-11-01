Gobernador confirma muerte de Carlos Manzo tras atentado

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perdió la vida tras ser víctima de un atentado armado ocurrido en pleno centro del municipio.
De acuerdo con los primeros reportes, el edil fue atacado por sujetos armados mientras realizaba actividades oficiales. En el lugar, elementos de seguridad que lo acompañaban repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los presuntos atacantes y detener a dos personas más, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.
El hecho generó una amplia movilización de fuerzas estatales y federales en Uruapan, donde se implementó un operativo especial de seguridad para garantizar el orden y preservar la integridad de la población.
A través de sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente el atentado y confirmó el fallecimiento del alcalde.
“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”, expresó el mandatario estatal.
Asimismo, informó que el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran en el municipio coordinando acciones de vigilancia y supervisión.
El Gabinete de Seguridad de México también confirmó la muerte del edil y señaló que se mantiene la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.
“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, informó la dependencia federal en un comunicado.
Además, el Gabinete reiteró que las autoridades federales y del Gobierno de Michoacán trabajan de manera conjunta para mantener patrullajes de supervisión y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“Este crimen no quedará impune”, concluyó el mensaje oficial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el atentado y determinar el móvil del crimen. Hasta el cierre de esta edición, no se ha revelado información adicional sobre los posibles responsables o las líneas de investigación.
