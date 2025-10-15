Padre e hija los que perdieron la vida en fuerte accidente en salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las dos personas que murieron en el aparatoso choque entre un automóvil y una camioneta, registrado la tarde de este miércoles sobre la avenida Francisco I. Madero, al poniente de Morelia, ya fueron identificadas: se trataba de padre e hija, informaron autoridades policiales. También se reportó que en el accidente estuvo involucrado un camión de carga.

La tragedia ocurrió en la salida a Quiroga, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal, a escasos metros del puente Catarinas. Las víctimas fueron identificadas como Hugo P. y Diana Lorena P., de 49 y 25 años de edad, respectivamente.

Ambas personas quedaron prensadas dentro de su vehículo, un Volkswagen Jetta blanco con matrícula PMU-852-D, completamente destrozado. Elementos del cuerpo de bomberos municipales realizaron maniobras para liberar los cuerpos, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la necropsia de ley. Más tarde, sus familiares los identificaron y reclamaron los restos.