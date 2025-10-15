Morelia: mueren dos personas en fuerte choque en salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas fallecieron y una más resultó lesionada tras un aparatoso choque ocurrido la tarde de este miércoles sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, también conocida como salida a Quiroga, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal.

De acuerdo con el reporte de RED 113, el accidente ocurrió en el carril que va de Villas del Pedregal hacia el centro de Morelia. Las víctimas mortales viajaban en un automóvil compacto de color blanco, el cual impactó contra una camioneta.