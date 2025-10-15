Morelia: mueren dos personas en fuerte choque en salida a Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas fallecieron y una más resultó lesionada tras un aparatoso choque ocurrido la tarde de este miércoles sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, también conocida como salida a Quiroga, a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal.
De acuerdo con el reporte de RED 113, el accidente ocurrió en el carril que va de Villas del Pedregal hacia el centro de Morelia. Las víctimas mortales viajaban en un automóvil compacto de color blanco, el cual impactó contra una camioneta.
La tercera persona, quien resultó lesionada, era ocupante de la camioneta. Fue atendida en el lugar por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y la Cruz Roja.
Elementos de la Policía Morelia, Guardia Nacional, Guardia Civil y bomberos municipales acudieron al sitio para brindar auxilio, apoyar en las labores de abanderamiento y desviar el tráfico vehicular por los carriles laterales, ya que los carriles centrales permanecieron cerrados temporalmente.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas ni las causas del siniestro. El tránsito vehicular sigue siendo lento en la zona.
