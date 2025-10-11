Muere uno de los heridos tras ataque armado en la colonia Leandro Valle, en Morelia

Las autoridades informaron que uno de los hombres que había resultado gravemente herido perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad. Con ello, el saldo del atentado asciende a cuatro muertos y un lesionado, todos hasta el momento sin identificar.

El ataque ocurrió en una vivienda de la calle Cataleya, cerca del Estadio Morelos y de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM). Testimonios señalan que varios sujetos armados llegaron en motocicleta, irrumpieron en el lugar y dispararon contra las personas que se encontraban reunidas, para después escapar.