Muere uno de los heridos tras ataque armado en la colonia Leandro Valle, en Morelia

Ya suman cuatro las víctimas mortales del atentado. Ninguno de los fallecidos ha sido identificado
Muere uno de los heridos tras ataque armado en la colonia Leandro Valle, en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aumentó a cuatro el número de personas fallecidas tras el ataque armado registrado la tarde del viernes en un domicilio de la colonia Leandro Valle, ubicada al norte de Morelia, cerca del Cerro del Quinceo.

Las autoridades informaron que uno de los hombres que había resultado gravemente herido perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad. Con ello, el saldo del atentado asciende a cuatro muertos y un lesionado, todos hasta el momento sin identificar.

El ataque ocurrió en una vivienda de la calle Cataleya, cerca del Estadio Morelos y de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM). Testimonios señalan que varios sujetos armados llegaron en motocicleta, irrumpieron en el lugar y dispararon contra las personas que se encontraban reunidas, para después escapar.

Tras el reporte al número de emergencias, los elementos policiales y paramédicos acudieron al sitio, donde confirmaron la muerte de una mujer y dos hombres, además de trasladar a otros dos lesionados al hospital.

La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de las víctimas, cuyos cuerpos fueron enviados a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

