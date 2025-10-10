Preliminar: tres muertos y dos heridos en ataque cerca del Estadio Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una agresión armada registrada la tarde de este viernes al interior de un domicilio en la colonia Leandro Valle dejó como saldo preliminar tres personas sin vida y dos más gravemente lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Cataleya, una vialidad de terracería ubicada en las inmediaciones del estadio Morelos y el periférico Paseo de la República, en la zona norte de la capital michoacana.

La situación fue reportada al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Morelia y a paramédicos de distintas corporaciones. En el sitio, los rescatistas brindaron primeros auxilios a los heridos y los trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde permanecen en estado delicado.

En el interior de la vivienda, los uniformados confirmaron el fallecimiento de tres personas, entre ellas una mujer. Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas, ni se ha determinado el posible móvil del ataque.

Autoridades continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes y se espera mayor información conforme avance la investigación.

SHA