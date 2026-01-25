Muere otro "mortaliko" en Apatzingán; iba en grupo a exceso de velocidad

En esta ocasión, el fatal percance tuvo lugar sobre la carretera Apatzingán–Cuatro Caminos, a la altura de la población de San Antonio La Labor, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Según la información recabada en la cobertura noticiosa, los afectados se desplazaban a exceso de velocidad y realizaban maniobras imprudentes a bordo de una motocicleta de la marca Veloci Boxter RT3, de color negro con franjas rojas, pero en determinado momento su unidad derrapó y sus dos ocupantes salieron disparados.

Uno de los motoristas sufrió amputación del pie izquierdo y murió en el sitio. Él vestía camisa roja, cinturón táctico color verde y pantalón negro, mientras que su compañero, quien vestía playera blanca con negro, pantalón negro y tenis del mismo color, resultó con diversos golpes y fracturas.

Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron de emergencia al Hospital Regional, donde permanece internado.

Agentes de la Guardia Nacional y Guardia Civil realizaron el abanderamiento de la zona, para que posteriormente especialistas de la Fiscalía General del Estado emprendieran las diligencias respectivas, sin que se revelara la identidad de las víctimas.

Apenas el pasado lunes 12 de enero, otro percance en la misma vialidad dejó como saldo un “Mortaliko” muerto y cuatro lesionados, tras la realización de arrancones clandestinos.