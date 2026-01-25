Nota Roja

Arrollan a motociclistas en la Siglo XXI; reportan al menos dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se reportó un accidente grave en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 178, en el tramo correspondiente a la localidad de San Pedro Barajas.

De acuerdo con reportes preliminares, un vehículo particular habría embestido a un convoy de motociclistas que circulaba por dicha vialidad.

Información obtenida a través de redes sociales y confirmada por servicios de emergencia indica que en el sitio se encuentran cuerpos de rescate y autoridades atendiendo la situación. Hasta el momento se tiene un saldo preliminar de dos personas fallecidas y dos más lesionadas.

El incidente generó una importante movilización de unidades médicas y elementos de seguridad en la zona, quienes laboran para brindar auxilio a los afectados y restablecer la circulación en la vía.

