Arrollan a motociclistas en la Siglo XXI; reportan al menos dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se reportó un accidente grave en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 178, en el tramo correspondiente a la localidad de San Pedro Barajas.

De acuerdo con reportes preliminares, un vehículo particular habría embestido a un convoy de motociclistas que circulaba por dicha vialidad.