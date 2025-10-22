Matan a tiros a motociclista al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia San Isidro Itzícuaro, ubicada en la zona poniente de la capital michoacana.
ACTUALIZACIÓN:
De acuerdo con información de RED 113, el crimen ocurrió sobre la calle 20 de Septiembre, donde la víctima, un hombre de entre 45 y 50 años de edad, fue atacado mientras conducía una motocicleta, al parecer de la marca Honda, color rojo. El conductor portaba un casco también rojo.
Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada. Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de rescate, quienes confirmaron el deceso del hombre.
Los uniformados acordonaron el perímetro en espera del arribo del personal de la Unidad de Servicios Periciales y de la Escena del Crimen, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), instancia que ya inició las investigaciones correspondientes.
rmr