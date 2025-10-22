Matan a tiros a motociclista al poniente de Morelia

De acuerdo con información de RED 113, el crimen ocurrió sobre la calle 20 de Septiembre, donde la víctima, un hombre de entre 45 y 50 años de edad, fue atacado mientras conducía una motocicleta, al parecer de la marca Honda, color rojo. El conductor portaba un casco también rojo.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada. Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de rescate, quienes confirmaron el deceso del hombre.