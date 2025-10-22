Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de las 12:40 horas de este miércoles, unas personas reportaron una agresión a tiros contra un motorista sobre la calle 20 de Septiembre, en la colonia San Isidro Itzícuaro, localizada cerca de la avenida Cointzio, en la salida a Quiroga.

Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, quienes encontraron al individuo ya sin vida, y junto a él estaba una moto roja de la marca Honda.

De acuerdo con las fuentes, el susodicho respondía al nombre de Rodolfo, de entre 45 y 50 años de edad, presuntamente de oficio cobrador y/o abonero. Él vestía pantalón de mezclilla azul, camisa blanca, botas de trabajo negras, lentes de sol y casco rojo.

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

RYE-