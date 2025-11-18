Joven muere por bala perdida tras enfrentamiento en Santa Fe de la Laguna

La confrontación ocurrió la tarde del pasado lunes en la población de Santa Fe de la Laguna. Se supo que en el sitio varios habitantes estaban reunidos en un evento conmemorativo, cuando en determinado momento arribaron sujetos armados a bordo de tres vehículos y enseguida se escucharon múltiples detonaciones.

En el lugar quedó lesionada Rosana Valentina, de 21 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en la pelvis del lado derecho. Paramédicos auxiliaron a la joven y la trasladaron a un hospital de Morelia, pero horas después perdió la vida.