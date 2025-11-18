Joven muere por bala perdida tras enfrentamiento en Santa Fe de la Laguna

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el enfrentamiento entre policías comunales Kuarichas y un grupo armado en el municipio de Quiroga, una joven resultó gravemente herida por una bala perdida. La mujer fue canalizada a un hospital, pero posteriormente falleció, indicaron fuentes allegadas al caso.
La confrontación ocurrió la tarde del pasado lunes en la población de Santa Fe de la Laguna. Se supo que en el sitio varios habitantes estaban reunidos en un evento conmemorativo, cuando en determinado momento arribaron sujetos armados a bordo de tres vehículos y enseguida se escucharon múltiples detonaciones.
En el lugar quedó lesionada Rosana Valentina, de 21 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en la pelvis del lado derecho. Paramédicos auxiliaron a la joven y la trasladaron a un hospital de Morelia, pero horas después perdió la vida.
Derivado del asesinato de Rosana, este martes comuneros de Santa Fe de la Laguna realizaron bloqueos intermitentes en la zona para exigir justicia.
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendieron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.
Como se recordará, ese mismo lunes se efectuó un operativo policial en la región de Salvador Escalante, cuyo objetivo era la captura de un líder delincuencial apodado “El Camaleón”. Dicho operativo desató una balacera en la que dos presuntos criminales fueron abatidos.
Posteriormente, la situación desencadenó bloqueos de vialidades y quema de vehículos en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, La Piedad, Morelia, Tzintzuntzan, Chavinda, Sahuayo y Huaniqueo.
rmr