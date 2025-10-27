Inicia lunes con seis choques y una mujer herida en Morelia; uno, contra un Oxxo

Choque en salida a Salamanca

Uno de los accidentes ocurrió sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, frente al fraccionamiento Santa Fe. Se trató de un choque entre una camioneta blanca y un auto Fiat.

Tráiler impacta patrulla de la Auxiliar

Después, sucedió una colisión entre un tráiler y una patrulla de la Policía Auxiliar sobre la lateral de la avenida Madero Oriente, en el sentido de Ciudad Industrial hacia Las Tarascas, a pocos metros de la rotonda del distribuidor vial Salida a Charo.