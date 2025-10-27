Nota Roja

Inicia lunes con seis choques y una mujer herida en Morelia; uno, contra un Oxxo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis incidentes de tránsito se registraron durante la mañana de este lunes en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, hechos que dejaron una persona lastimada y varios daños materiales, informaron fuentes policiales y de rescate.

Choque en salida a Salamanca

Uno de los accidentes ocurrió sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, frente al fraccionamiento Santa Fe. Se trató de un choque entre una camioneta blanca y un auto Fiat.

Tráiler impacta patrulla de la Auxiliar

Después, sucedió una colisión entre un tráiler y una patrulla de la Policía Auxiliar sobre la lateral de la avenida Madero Oriente, en el sentido de Ciudad Industrial hacia Las Tarascas, a pocos metros de la rotonda del distribuidor vial Salida a Charo.

Se estrella contra Oxxo

Asimismo, un auto tuvo una falla mecánica y se estrelló contra una tienda Oxxo ubicada en la colonia Manantiales, a la orilla del circuito La Mintzita. Un ventanal del citado comercio terminó destrozado.

Colisión en la colonia Chapultepec Sur

Posteriormente, dos automotores protagonizaron un choque en el cruce del boulevard García de León y calle Santos Degollado, a la altura de la colonia Chapultepec Sur.

Auto y ambulancia chocan en avenida Acueducto

También, sobre la avenida Acueducto, a la altura de la colonia Lomas de Hidalgo, en las cercanías del distribuidor vial Salida a Mil Cumbres, ocurrió un choque entre un auto Mazda rojo y una ambulancia Medicrit. La ocupante del Mazda quedó lastimada; ella fue atendida por paramédicos.

Carambola en puente de la salida a Charo

De igual manera, al menos tres carros participaron en un choque por alcance sobre el puente elevado de la avenida Madero Oriente, en salida a Charo. Únicamente hubo afectaciones materiales.

Los distintos percances fueron atendidos por patrulleros de vialidad, quienes se encargaron de efectuar los peritajes respectivos para deslindar responsabilidades.

