Mujer impacta su auto contra Oxxo en Morelia, rompe cristales y se da a la fuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un accidente vial en una tienda Oxxo ubicada en la esquina de Pino Michoacán y Pino Moctezuma, sobre la Calzada La Huerta, en la colonia Los Pinos de Michoacán.

De acuerdo con un reporte que llegó a MIMORELIA.COM, una automovilista presuntamente en estado de ebriedad perdió el control y se impactó contra el cristal del establecimiento. Luego del choque, la conductora no descendió del vehículo para verificar lo ocurrido y, en cambio, dio marcha atrás para retirarse del sitio.