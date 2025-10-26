Mujer impacta su auto contra Oxxo en Morelia, rompe cristales y se da a la fuga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un accidente vial en una tienda Oxxo ubicada en la esquina de Pino Michoacán y Pino Moctezuma, sobre la Calzada La Huerta, en la colonia Los Pinos de Michoacán.
De acuerdo con un reporte que llegó a MIMORELIA.COM, una automovilista presuntamente en estado de ebriedad perdió el control y se impactó contra el cristal del establecimiento. Luego del choque, la conductora no descendió del vehículo para verificar lo ocurrido y, en cambio, dio marcha atrás para retirarse del sitio.
Testigos captaron el incidente y compartieron la información a esta redacción, pidiendo apoyo para identificar a la responsable.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el inmueble.
