Identifican a los fallecidos del choque múltiple ocurrido en la Morelia-Recinto Ferial

Las víctimas mortales

Se trata de Verónica, de 45 años de edad, quien murió en el lugar de los hechos; ella yacía al interior de una camioneta Nissan X-Trail color blanco, con placa mexiquense PEW-7884.

La segunda víctima es Olimpia Maribel, de 50 años, quien perdió la vida cuando fue ingresada de urgencia al Hospital del ISSSTE, ubicado en Atapaneo.

Los heridos

El incidente también dejó varios lesionados, quienes fueron canalizados al nosocomio del IMSS Charo. Los pacientes son:

Mario, de 22 años de edad.

Carlos Javier, de 31 años.

Jatziri Diane, de 21 años.

Rosa Amairani, de 27 años.

Óscar Eduardo, de 28 años.

Octavio Eduardo, de 69 años de edad.

Lugar de la tragedia

El percance ocurrió la noche de ayer domingo, a la altura del fraccionamiento Los Abedules, en las cercanías del Residencial Fresnos y en las inmediaciones de Ciudad Salud.

Los otros dos vehículos implicados en la colisión son una camioneta tipo van de transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de Morelia, y una camioneta pick up color azul.