Reportan dos muertos y siete heridos tras choque en el camino Morelia-Recinto Ferial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas fallecieron y siete resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos sobre el camino Morelia-Recinto Ferial, de acuerdo autoridades policiales y de rescate. Entre las unidades siniestradas están un auto compacto blanco, una pick up azul y una camioneta tipo van, esta última de transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de Morelia.

El accidente ocurrió a la altura del fraccionamiento Los Abedules, cerca del Residencial Fresnos y en las inmediaciones de Ciudad Salud. Automovilistas que pasaban por el lugar reportaron la situación al número de emergencias.