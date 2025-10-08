Identifican a hombre baleado en la colonia Guadalupe Victoria de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras ser agredido a balazos en la vía pública de la colonia Guadalupe Victoria, ubicada en la zona poniente de Morelia. Autoridades policiales informaron que el agresor logró escapar.

El ataque ocurrió la tarde de este miércoles sobre la calle Miguel Barragán, entre la Primera Privada José María Villapinto y la Primera Cerrada Miguel Fernández Félix.

Vecinos de la zona reportaron el hecho al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil (GC) y paramédicos de Rescate. Estos últimos brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica.

De acuerdo con fuentes policiales, el paciente fue identificado como Ángel, de 42 años de edad, quien presentaba una herida de bala en el brazo derecho.