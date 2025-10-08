Atacan a tiros a hombre al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado tras ser atacado con un arma de fuego en la colonia Guadalupe Victoria, al poniente de Morelia, la tarde de este miércoles.

Según información de RED 113, los hechos ocurrieron sobre la calle Manuel Barragán, donde elementos de rescate acudieron para brindar atención médica al herido, quien fue trasladado a un hospital para su valoración.

Al lugar arribaron oficiales de la Guardia Civil y de la Policía Morelia, quienes acordonaron la zona. Sobre el asfalto quedaron varios casquillos percutidos como indicio del ataque.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

