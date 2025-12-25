Hallan a hombre sin vida en terreno baldío del poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre se quitó la vida al ahorcarse con una soga, la cual ató a la rama de un árbol ubicado en un terreno cubierto de maleza, localizado entre los fraccionamientos Villas del Pedregal y La Hacienda, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

La identidad del fallecido es desconocida. Vestía una chamarra negra, comentaron las fuentes, las cuales agregaron que el individuo no presentaba huellas de violencia. El hallazgo fue reportado por vecinos de la calle Jadeíta durante la tarde de este jueves.

Posteriormente, al sitio acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del citado individuo y procedieron a delimitar el perímetro.