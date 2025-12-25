Detienen a hombre por multihomicidio cometido en Indeco La Huerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, permitieron la ubicación y detención, en el estado de San Luis Potosí, de Ricardo “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Jaime C., Enrique E., Miguel Alejandro R. y Omar Humberto M.; hechos ocurridos en el municipio de Morelia.

De acuerdo con la información obtenida durante las investigaciones, los hechos se registraron el 10 de febrero de 2020, cuando las víctimas se encontraban en un inmueble ubicado en un predio conocido como La Garrapata, en la ampliación Indeco La Huerta, lugar al que ingresaron Ricardo “N”, en complicidad con otro hombre, quienes portaban armas de fuego y realizaron diversas detonaciones en su contra, ocasionándoles la muerte.

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, misma que fue concedida por un Juez de Control.

En atención a dicho mandato judicial y como resultado de actos de investigación, la FGE logró establecer que Ricardo “N” se encontraba en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, donde fue detenido por agentes de la Policía de Investigación.

Tras ser certificado médicamente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.