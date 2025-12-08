En Morelia, mujeres huyen sin pagar gasolina y hieren a trabajadora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía un día tranquilo en una gasolinera ubicada en la salida a Charo se convirtió en una escena de caos e irresponsabilidad: tres mujeres huyeron sin pagar por el combustible y dejaron a una trabajadora herida y varios sustos en su paso.
Según testigos, las tres mujeres llegaron a la estación de servicio a bordo de una camioneta con placas PKF-024-A, cargaron gasolina y partieron sin pagar. En su escape, no solo lesionaron a la despachadora que intentó detenerlas, sino que estuvieron a punto de provocar varios accidentes.
El vehículo, abandonado calles más adelante sobre la avenida Enrique Ramírez.
Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de las presuntas responsables.
RPO