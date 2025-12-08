En Morelia, mujeres huyen sin pagar gasolina y hieren a trabajadora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía un día tranquilo en una gasolinera ubicada en la salida a Charo se convirtió en una escena de caos e irresponsabilidad: tres mujeres huyeron sin pagar por el combustible y dejaron a una trabajadora herida y varios sustos en su paso.

Según testigos, las tres mujeres llegaron a la estación de servicio a bordo de una camioneta con placas PKF-024-A, cargaron gasolina y partieron sin pagar. En su escape, no solo lesionaron a la despachadora que intentó detenerlas, sino que estuvieron a punto de provocar varios accidentes.

El vehículo, abandonado calles más adelante sobre la avenida Enrique Ramírez.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad de las presuntas responsables.