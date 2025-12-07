Suman tres mujeres sin vida tras ataque armado en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un ataque armado dentro de una vivienda del fraccionamiento Villas de San José de la ciudad de Zamora, con saldo fue de tres mujeres sin vida.

Lo anterior se registró en el inmueble marcado con el número 27, del Circuito Las Villas, área que fue resguardada por elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional.