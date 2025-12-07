Suman tres mujeres sin vida tras ataque armado en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un ataque armado dentro de una vivienda del fraccionamiento Villas de San José de la ciudad de Zamora, con saldo fue de tres mujeres sin vida.
Lo anterior se registró en el inmueble marcado con el número 27, del Circuito Las Villas, área que fue resguardada por elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional.
Al lugar llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron el deceso de las hermanas Karina Guadalupe y Aneli B., de 30 y 24 años de edad, además auxiliaron a Edith S., C., de 28 años, misma que fue canalizada a un nosocomio, pero falleció a bordo la ambulancia.
Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se dio cita en el área de intervención para realizar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento el móvil del múltiple crimen es desconocido.
