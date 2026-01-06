Detenido, el sujeto acusado de matar a su madre: Policía Morelia

Al arribar al sitio, oficiales localizaron a una mujer quien presentaba una lesión visible en la cabeza. De inmediato se solicitó el apoyo de servicios médicos para la valoración correspondiente.

Paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada conforme a los protocolos, a fin de preservar el lugar de los hechos.

Posteriormente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, instancia que asumió la conducción de las investigaciones y realizó las diligencias y peritajes correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido. Hasta el momento se sabe que el presunto agresor es hijo de la mujer fallecida.

Policía Morelia reitera su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier reporte que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía, así como de colaborar de forma permanente con las autoridades para que los hechos sean esclarecidos conforme a la ley.

rmr