Morelia: mujer muere de un disparo en la cabeza; su hijo, el presunto agresor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de aproximadamente 60 años de edad fue asesinada de un balazo en la cabeza, en un domicilio ubicado a la orilla del camino rural Pueblo Viejo–Arroyo Colorado, en la zona de la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales, el presunto responsable es el hijo de la víctima, quien inicialmente huyó hacia unas parcelas.

El hecho ocurrió la tarde de este lunes. Algunas personas solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Posteriormente arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer, identificada como Alicia, había fallecido.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

Asimismo, se informó que los agentes municipales implementaron un operativo que culminó con la detención del presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente, en espera de que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

