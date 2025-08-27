Balean a hombre que conducía una combi en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hombre que conducía una combi de la Ruta Gris, con número económico 139, resultó malherido al sufrir tres impactos de bala cuando fue atacado por un empistolado en la vía pública de la colonia Manantiales, ubicada al poniente de la capital michoacana, informaron autoridades policiales. Contactos allegados al tema comentaron que al parecer la agresión se derivó por un accidente de tránsito.

El hecho de violencia ocurrió la noche de este miércoles sobre el Circuito Mintzita, frente a la Universidad Latina de América (UNLA). Unas personas reportaron la situación al número de emergencias 911 y solicitaron una ambulancia.