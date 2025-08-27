Uruapan, con presencia operativa interinstitucional: SSP

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que se mantiene un importante despliegue de la Guardia Civil en el municipio de Uruapan, a efecto de garantizar el orden y dar tranquilidad a la población, derivado de la detención de dos presuntos integrantes de una célula criminal jalisciense.

En colaboración con la Policía Municipal, en estos momentos la Guardia Civil desarrolla patrullajes mediante el despliegue coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de cinco bloques.

Así, se mantiene supervisada toda la ciudad en tiempo real, en amplia coordinación con el subcentro C5 Michoacán mediante cámaras de videovigilancia y arcos carreteros en los accesos a la ciudad. Estas acciones continuarán para inhibir conductas delictivas que puedan afectar a terceros. Y garantizar el bienestar de los habitantes de esta demarcación.