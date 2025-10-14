Capturan a padre e hijos que hirieron a un agente de la FGE en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa realizada este martes en el municipio de Uruapan, la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres personas —padre e hijos— por su presunta participación en un homicidio registrado en mayo de 2024 en el municipio de Ziracuaretiro, donde una persona fue asesinada y tres más resultaron lesionadas.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Morelos, específicamente en la calle Morelos, esquina con Paseo Lázaro Cárdenas, donde agentes ministeriales intentaban arrestar a uno de los implicados. Según información preliminar difundida por RED 113, al llegar al domicilio, un hombre —presuntamente el padre del objetivo— salió del inmueble y disparó contra los elementos, hiriendo a uno de ellos por una esquirla.

De acuerdo con la FGE, uno de los investigados realizó detonaciones de arma de fuego contra los servidores públicos, confirmando que un agente resultó lesionado. Tras el ataque, el agresor logró darse a la fuga, lo que provocó un despliegue de seguridad en la zona con apoyo de los tres niveles de gobierno.