Padre impide a tiros el arresto de su hijo acusado de homicidio en Uruapan; hay un agente herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultó herido la tarde de este martes durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio, en la colonia Morelos del municipio de Uruapan.

De acuerdo con información preliminar difundida por RED 113, los hechos ocurrieron sobre la calle Morelos, esquina con Paseo Lázaro Cárdenas, donde agentes de la fiscalía acudieron para arrestar a una persona con mandamiento judicial.

Sin embargo, al llegar al domicilio, un sujeto —presuntamente el padre del buscado— salió del inmueble y disparó contra los elementos, hiriendo a uno de ellos. El agresor logró darse a la fuga, lo que provocó un intenso operativo de búsqueda en la zona.