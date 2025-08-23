Ataque armado en Morelia deja un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una agresión armada registrada la tarde de este sábado en la colonia Trincheras de Morelos, en la capital michoacana, dejó como saldo a un hombre herido por proyectil de arma de fuego.
De acuerdo a los reportes policiales, vecinos alertaron al 911 sobre múltiples detonaciones en una vivienda ubicada en la calle Tratado de Acapulco.
Testigos señalaron que al lugar arribaron al menos cinco sujetos a bordo de una camioneta blanca tipo Xplorer, quienes dispararon contra la fachada del domicilio y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
En el lugar resultó herido José Manuel D, de 34 años de edad, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital ISSSTE de Charo para recibir atención médica especializada.
Trascendió que la víctima habría tenido días atrás un conflicto con el encargado de un anexo, situación que podría estar relacionada con la agresión, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil desplegaron un operativo en la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró varios casquillos percutidos localizados en el lugar de los hechos, iniciando las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan personas detenidas con relación al tema.
RYE