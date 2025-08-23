Ataque armado en Morelia deja un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una agresión armada registrada la tarde de este sábado en la colonia Trincheras de Morelos, en la capital michoacana, dejó como saldo a un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo a los reportes policiales, vecinos alertaron al 911 sobre múltiples detonaciones en una vivienda ubicada en la calle Tratado de Acapulco.

Testigos señalaron que al lugar arribaron al menos cinco sujetos a bordo de una camioneta blanca tipo Xplorer, quienes dispararon contra la fachada del domicilio y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

En el lugar resultó herido José Manuel D, de 34 años de edad, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital ISSSTE de Charo para recibir atención médica especializada.