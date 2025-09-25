Ataque armado en Tiquicheo deja un civil muerto y un oficial herido

Tiquicheo, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves, sujetos armados atacaron a elementos de la Guardia Civil (GC), quienes repelieron la agresión y abatieron a uno de los presuntos agresores. Durante el enfrentamiento, ocurrido en el municipio de Tiquicheo, un oficial resultó herido, según confirmaron autoridades policiales.

El hecho se registró sobre la carretera Limón de Papatzindán–Purungueo, donde los agentes estatales realizaban un recorrido de vigilancia.

De acuerdo con la información disponible, los uniformados detectaron una camioneta Toyota Tacoma gris, con placas NRD-264-A, ocupada por varios individuos sospechosos. Al marcarles el alto para una revisión protocolaria, los tripulantes abrieron fuego contra los policías, hiriendo a uno de ellos.