En minutos, aseguran camioneta robada sobre carretera a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En atención a un reporte de robo de vehículo en la zona norte de la ciudad, la Policía de Morelia desplegó un operativo en coordinación con el C5 y autoridades del municipio de Tarímbaro, que permitió recuperar la unidad minutos después del incidente.

De acuerdo con la información oficial, al detectar el vehículo sobre la carretera a Salamanca, se implementó un bloque de operaciones que dio seguimiento al caso en tiempo real. Con el apoyo de elementos de la Policía de Tarímbaro, la camioneta fue localizada y asegurada.

Las corporaciones destacaron que la comunicación entre municipios y la coordinación interinstitucional resultan claves para ofrecer resultados inmediatos y cerrar el paso a la delincuencia en la zona metropolitana de Morelia.

SHA