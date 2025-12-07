Ataque armado deja dos mujeres muertas y un herido, en Zamora

De acuerdo con información preliminar proporcionada por RED 113, al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, tras recibir el reporte de detonaciones por arma de fuego.

Paramédicos de rescate llegaron a la vivienda y localizaron en el interior a dos mujeres sin signos vitales, ambas con impactos de bala. Asimismo, se encontró a un hombre lesionado, quien fue trasladado de inmediato a un hospital de la región para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

El área permanece acordonada y bajo resguardo de las fuerzas de seguridad mientras se realizan las diligencias correspondientes. Los agresores, tras perpetrar el ataque, lograron darse a la fuga.

